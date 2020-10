Nederlandse politie arresteert vijf ‘pedojagers’ en hun slachtoffer

In het Nederlandse Arnhem heeft de politie vijf personen opgepakt die een man in de val lokten en mishandelden. De man dacht dat hij met een minderjarig meisje had afgesproken.

Vijf Nederlandse mannen hebben zaterdagavond in het park Sonsbeek in Arnhem een man aangevallen die dacht dat hij er had afgesproken met een minderjarig meisje. Dat meldt de NOS. Eén van de vijf had online een nepprofiel aangemaakt en deed zich voor als een jong tienermeisje. Het ‘meisje’ maakte vervolgens een afspraak met de volwassen man. Toen die had toegehapt, plaatste de ‘pedojager’, zoals hij zichzelf noemt, een oproep in een besloten Whatsappgroep van medestanders om de man samen op te wachten in het park.

De man werd klemgereden door het vijftal en stapte uit zijn auto, waarop een gevecht ontstond. Omstaanders belden de politie. De man raakte gewond in het gezicht en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Burgers spelen rechter

‘We raden het burgers sterk af om zich voor te doen als minderjarigen’, reageerde de Nederlandse politie aan Algemeen Dagblad. ‘Het mag nooit de bedoeling zijn dat burgers voor eigen rechter spelen. Wanneer daarbij strafbare feiten worden gepleegd, zal de politie dit altijd onderzoeken.’

De politie ziet een stijging in het aantal burgers dat zelf acties onderneemt om potentiële daders van onder meer pedofilie op te sporen. Daar heeft ze op zich ‘geen probleem mee’, klinkt het. ‘We bewegen met de maatschappij mee waar het kan, maar burgers moeten zich wel houden aan de wet.’