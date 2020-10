Wie geen coronasymptomen heeft, wordt niet meer getest en moet langer in quarantaine

Enkel mensen die symptomen hebben die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan het nieuwe coronavirus, zullen nog getest worden. De laboratoria zijn overbelast.

Wie een nauw contact heeft dat besmet is met het virus of terugkeert uit een rode zone, zal niet meer automatisch een covid-test moeten laten afnemen. Enkel wanneer je zelf symptomen hebt van het nieuwe coronavirus, moet je voortaan nog getest worden. De verplichte quarantaine na hoogrisicocontact blijft wel van kracht. Die wordt bovendien verlengd van zeven naar tien dagen.

De ministers van Volksgezondheid hopen met deze beslissing de druk die flink toeneemt in de laboratoria, te verminderen. Door het sterk aantal toegenomen testen - enkel Denemarken neemt nog meer covid-testen af - is de werkdruk er onhoudbaar en lopen de wachttijden op. Wie nu getest wordt, moet vaak 2 tot 3 dagen wachten op het resultaat. ‘Het systeem zit over de limieten’, bevestigde Steven Van Gucht maandagavond aan VTM Nieuws. ‘De laboratoria kunnen niet meer volgen’

Daarnaast wordt gekeken naar een systeem waarbij niet enkel artsen en verpleegkundigen maar ook vroedvrouwen, logopedisten en huisartsen in opleiding coronatesten kunnen afnemen. Ook bij het afnemen van de testen zit er nu immers te veel vertraging, menen de ministers van Volksgezondheid.