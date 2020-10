Vandenbroucke duikt op in buitenlandse pers met ‘tsunami aan Belgische besmettingen’

De uitspraken van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) over de verscherpte coronamaatregelen zijn opgepikt door verschillende buitenlandse media.

We verliezen de pedalen, worden overspoeld door de tweede coronagolf, weten niet van elk hout pijlen maken enz. De buitenlandse media, onder wie The Guardian, BBC en Daily Mail, hebben opvallend uitgebreid bericht over de verscherpte coronamaatregelen in ons land. Dat deden ze aan de hand van enkele uitspraken van minister Frank Vandenbroucke.

Hij maakte vrijdag nog de vergelijking met ‘een sneeuwbal die rolt. Als die een lawine wordt, die inbeukt op ziekenhuizen en huisartsen, dan zitten we in een verschikkelijke situatie.’ Later had hij het over ‘een tsunami aan besmettingen’ die ons nog te wachten staat en waar we niet klaar voor lijken te zijn.

The Guardianstipt aan dat Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, België vorige maand nog aanhaalde als goed voorbeeld van hoe er moet worden omgegaan met de tweede golf van de pandemie, namelijk met bubbels. ‘Het aantal besmettingen schoot echter opnieuw omhoog toen de meeste Belgische werknemers terugkeerden naar de werkvloer en kinderen weer naar school gingen’, klinkt het in The Guardian, dat niet vermeldt dat de Belgische bubbel van zes ook werd losgelaten. Premier Alexander De Croo wordt slechts even vernoemd in het artikel.

Daily Mail spreekt dan weer van ‘Belgische minister van Volksgezondheid geeft toe dat sommige delen van België de gevaarlijkste van Europa zijn’ en schetst de dramatische cijfers van ons land, die vergeleken worden met Italië en Rusland.

Zelfs het Noorse Dagbladet gebruiktde tsunami-uitspraak van Vandenbroucke als kapstok voor een kort artikel over België. ‘De nieuwe maatregelen in België zijn nodig omdat een gedeeltelijke lockdown in de hoofdstad Brussel niet voldoende was’, aldus Dagbladet.