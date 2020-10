Herman De Croo krijgt enige pv voor overtreden mondmaskerplicht langs Ronde Van Vlaanderen

Tijdens de Ronde van Vlaanderen zondag is slechts één proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de mondmaskerplicht langs het parcours. Het pv was voor politicus Herman De Croo, vader van premier Alexander De Croo.

Herman De Croo was op televisiebeelden zonder masker te zien en erkent zijn fout. ‘De meeste mensen die in overtreding waren, gaven onmiddellijk gevolg aan de vraag om het mondmasker op te zetten of wat verder uit elkaar te gaan staan’, zegt de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Carina Van Cauter.

Van Cauter liet zondag al weten dat de oproep om de Ronde van Vlaanderen thuis te volgen en de mondmaskerplicht goed opgevolgd werd, en ook de definitieve cijfers van de federale en lokale politie tonen dat aan. ‘Zoals aangekondigd werden er extra controles uitgevoerd inzake de mondmaskerplicht langs het parcours, het publieksverbod langs hellingen en kasseistroken en het samenscholingsverbod’, zegt de gouverneur. Uiteindelijk werd slechts één proces-verbaal opgemaakt. ‘Een succes. De supporters hebben zich voorbeeldig gedragen en hebben daarmee bewezen dat de koers coronaproof kan verlopen. Een opsteker voor de toekomst.’

Uit de televisiebeelden was al gebleken dat minister van staat Herman De Croo, de vader van premier Alexander De Croo, langs het parcours in Brakel stond zonder mondmasker. Hij verklaarde later dat hij gehaast was om de renners te zien en vergeten was zijn mondmasker uit zijn zak te halen. Hij erkende zijn fout en toonde zich bereid om een boete te betalen. Alexander De Croo stelde dat hij zijn vader zelf op de overtreding had gewezen. De minnelijke schikking voor het overtreden van de mondmaskerplicht bedraagt 250 euro.