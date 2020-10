Een man die een arrestatie filmde in Gent, werd handhandig aangepakt door de politie. Hij werd gebeten door een politiehond en werd opgepakt. De politie is een onderzoek gestart.

Idries Bensbaho (23) is acteur en student-zelfstandige. Toen hij zaterdagavond naar zijn neef ging, passeerde hij politie die twee mensen arresteerde op het Van Beverenplein in Gent. ‘Ik filmde dat aangezien ik aan burgerjournalistiek doe. Ik was volledig in mijn recht en heb mij niet verzet’, vertelt hij. Bensbaho kent de arrestanten niet. ‘Ik stond achter de veiligheidszone te filmen. Dan hebben ze een hond op mij losgelaten.’

Volgens Bensbaho verliep de arrestatie van de twee mannen onder controle, maar ontstond er nadien tumult. ‘Er werd versterking opgeroepen en de hondenbrigade is aangekomen. De honden werden op iedereen losgelaten. Een jongen van 17 is gebeten in zijn achterwerk, ik ben gebeten op een gevoelige plaats en in mijn been.’ Bensbaho werd bestuurlijk aangehouden omstreeks half twaalf ’s avonds, zijn smartphone werd in beslag genomen.

Gechanteerd

‘Ik kreeg geen dringende medische hulp gedurende twintig minuten dat ik in die combi zat. Ik werd getreiterd door twee vrouwelijke agenten die zich niet wilde identificeren’, zegt Bensbaho. ‘Dan werd ik gechanteerd: ofwel werd er een pv opgesteld, ofwel moest ik de beelden verwijderen.’ Bensbaho werd naar de spoedafdeling van AZ Jan Palfijn gebracht, nadien naar de cel in Ekkergem. ‘Die was vuil, er lagen valse nagels op de vloer en er hingen bloed en rochels op de muur. Heel erg dat dit in coronatijden kan gebeuren.’

Bensbaho zegt dat de politie op het moment van arrestatie niet zei waarom hij aangehouden werd. In de cel kreeg hij de papieren. ‘Geweldpleging, verzet bij arrestatie en verstoring van de openbare orde’, somt Bensbaho op. Hij werd die nacht vrijgelaten rond drie uur. Een woordvoerder van de Gentse politie zegt dat er een onderzoek is gestart naar het politieoptreden, maar wenst verder niet te reageren.