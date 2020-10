Remco Evenepoel gaat vrijuit na onderzoek naar flesje na val in Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel en ploegleider Davide Bramati gaan vrijuit in het onderzoek rond de valpartij van de renner van Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van Lombardije. Dat onderzoek werd geopend naar aanleiding van beelden waarbij Bramati een object uit de achterzak van Evenepoel haalde nadat die was gevallen. Volgens Deceuninck-Quick Step ging het om een klein flesje met voedingssupplementen.

Evenepoel dook op 15 augustus tijdens de Ronde van Lombardije in een afdaling een ravijn in en liep daarbij onder anderen een bekkenbreuk op. Een week later doken op sociale media beelden op, waarop te zien is dat ploegleider Davide Bramati iets uit de achterzak van de gevallen renner haalt. Meteen werden er heel wat speculaties de wereld ingestuurd. In die mate dat de internationale wielerunie UCI vroeg om een onderzoek te openen.

‘De Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) heeft het onderzoek afgerond dat het startte in de nasleep van de crash van Remco Evenepoel in Il Lombardia op 15 augustus 2020 en het bekijken van een video waarin een Team Deceuninck-Quick Step Sport Director een item verwijderde uit de rennerszak voordat u deze in zijn eigen zak stopt’, meldt het CADF.

‘Na alle betrokken personen, inclusief de renner en de teamvertegenwoordigers, gehoord te hebben concludeerde de CADF dat er geen antidopingovertreding was begaan en beschouwt de CADF de zaak als gesloten, tenzij er later nieuwe elementen onder haar aandacht worden gebracht. De CADF wil de heer Evenepoel, de heer Bramati en het Team Deceuninck-Quick Step bedanken voor hun medewerking tijdens het onderzoek. De CADF zal verder geen commentaar geven.’