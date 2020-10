Van der Sande en Marczynski krijgen dan toch een contractverlenging bij Lotto Soudal

Lotta Soudal heeft de contracten van Tosh Van der Sande (29) en de Pool Tomasz Marczynski (36) verlengd tot eind 2021. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie maandag bekendgemaakt. De twee renners hadden nochtans samen met acht andere ploegmakkers in september hun ontslagbrief in de brievenbus gekregen.

Van der Sande gaat zijn tiende jaar in bij Lotto Soudal, waar hij de kopmannen bijstaat in de zwaardere wedstrijden. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften won vorig seizoen een rit in de Ronde van Wallonië.

“De ploeg is stevig verjongd”, kijkt Van der Sande al uit naar 2021. “Ik voel me zelf nog jong genoeg, maar ik hoop iets te kunnen betekenen voor die jonge mannen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen op me rekenen.”

Marczynski is in 2021 toe aan zijn zesde seizoen bij de Belgische ploeg. De viervoudige kampioen van Polen (drie keer weg, één keer tijdrijden) won in zijn carrière onder meer twee etappes in de Vuelta.

Van der Sande en Marczynski verschijnen dinsdag aan de start van de 75e Ronde van Spanje.