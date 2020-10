Burgemeester Kopenhagen treedt af na beschuldigingen seksueel wangedrag

De burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, legt zijn ambt neer na beschuldigingen van wangedrag tegen vrouwen. Hij heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden als burgemeester van de Deense hoofdstad.

Jensen wil naar eigen zeggen de voortgang van de stad niet in de weg staan en is blij met wat Kopenhagen de afgelopen jaren heeft bereikt. Daarnaast legt hij ook zijn functie van plaatsvervangend voorzitter van de Deense sociaaldemocraten neer. Dat meldde hij tijdens een persconferentie.

In de loop van het MeToo-debat, dat Denemarken de afgelopen weken weer in zijn greep hield, kwamen meerdere vrouwen met beschuldigingen aan het adres van Jensen. Hij zou zich onder meer seksueel aanstootgevend hebben gedragen naar hen toe bij incidenten in 2012 en 2017.

De sociaaldemocraat bood zijn excuses aan voor zijn gedrag na een crisisbijeenkomst die hij zondagavond in het gemeentehuis bijeen had geroepen. Een duidelijke meerderheid van zijn partijleden staat erachter dat hij burgemeester blijft, had Jensen gezegd. De 59-jarige is sinds 2010 burgemeester van Kopenhagen. Eerder was hij minister van Wetenschap en Justitie.