Magazine weerlegt kritiek op decolleté Finse premier: ‘Bij andere modellen was dit geen probleem’

Sanna Marin, premier van Finland, poseert in een blazer zonder kleding daaronder in de oktobereditie van Trendi. De ophef daarrond is hypocriet, vindt het vrouwenmagazine.

De 34-jarige Marin staat op de cover van Trendi, met een groot interview in het magazine zelf. Daarin gaat het onder meer over haar werk en haar gezin, maar ook over gendergelijkheid. Zo zegt Marin, tevens de jongste premier die Finland gekend heeft, dat het uiterlijk van een vrouw altijd onderwerp van debat is. Daarom kiest ze steevast voor hetzelfde soort outfit.

Voor de fotoshoot werd de premier gekleed door een feministische stylist. Haar kenmerkende blazer bleef, maar met een kwinkslag: op de paginagrote afbeelding toonde Marin decolleté. De reacties op sociale media onderstreepten net wat Marin had gezegd. Al snel volgden de commentaren dat de outfitkeuze ongepast of smakeloos was.

Foto: Jonas Lundqvist/A-Lehdet Oy

Vrouwen verdedigen

‘In 2018 stond zangeres Anna Abreu op de cover van Trendi met een decolleté. Niemand had daar last van’, schrijft hoofdredacteur Mari Karsikas. ‘In augustus 2020 stond Ronja Salmi op de cover in een jasje zonder shirt. Niemand zei iets. Nu Sanna Marin in dezelfde stijl poseert, barst het tumult los.’

Op sociale media zetten mensen onder de hashtag #ImWithSanna gelijkaardige foto’s online. ‘Ik weet niet wie dat als eerste deed’, schrijft Karsikas. ‘Maar ik ben ze erg dankbaar. Ze laten zien hoe je achter je waarden kunt staan en hoe je een andere vrouw kunt verdedigen. En ze maakten van de blazer zonder hemd een hitoutfit. Er zit kracht in de gemeenschap.’

Volgens Karsikas zegt de reactie veel over de lezer zelf. Veel negatieve reacties hangen volgens haar samen met een lage mediageletterdheid en weinig inzicht in hoe media gemaakt worden. Zo wordt een model steeds gekleed: ‘Een stylist kiest welke kleding iemand op een omslagfoto draagt.’

Daarnaast is er ook ophef omdat Marin tijdens een gezondheidscrisis tijd nam om met een vrouwenblad te praten. ‘Het is moeilijk om dat anders te interpreteren dan als minachting voor vrouwen’, zegt Karsikas. Vrouwenmagazines zijn voor de meeste mannen een vreemde wereld, stelt de hoofdredacteur. ‘Als een besluitvormer geen tijd heeft voor een vrouwenblad, betekent dat dan dat ze ook niet geïnteresseerd is in vrouwenkwesties?’

Begin dit jaar maakte ‘Girls Girls Girls magazine’ een video met Sex and the city-actrice Cynthia Nixon om de onrealistische verwachtingen voor vrouwen aan te klagen.