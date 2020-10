Brand in rusthuis in Anderlecht, negen bewoners bevangen door rook

In een rusthuis in Anderlecht is zondagavond brand uitgebroken. De bewoners moesten tijdelijk geëvacueerd worden, maar intussen is de brand onder controle. De hulpdiensten brachten negen van hen naar het ziekenhuis, omdat ze bevangen waren door rook. Dat zegt de woordvoerder van de brandweer van Brussel zondagnacht.

De brandweer kreeg de oproep voor de brand in de Welzijnstraat rond 23 uur. Ter plaatse stelde ze een sterke rookontwikkeling vast als gevolg van een beginnende brand in een kamer op de derde verdieping.

De inwoners van het rusthuis werden geëvacueerd via ladders en trappen. Van de negen bewoners die naar het ziekenhuis gebracht werden, waren er drie er erger aan toe. Niemand verkeerde echter in levensgevaar.

Het vuur was vrij snel onder controle, zegt de brandweerwoordvoerder. De derde verdieping is onbewoonbaar, en mogelijk ook een kamer op de tweede verdieping. Alle bewoners, voor zover ze niet naar het ziekenhuis moesten, konden na afloop weer ondergebracht worden in het rusthuis.

De politie en het Rode Kruis stonden de brandweer bij.