In Chili is het al twaalf maanden lang onrustig. Ter gelegenheid van de eenjarige verjaardag van de protesten tegen de overheid, kwamen dit weekend tienduizenden Chilenen op straat. De betogers kregen het aan de stok met de politie en staken twee kerken in brand. Bekijk in bovenstaande video hoe het eraan toeging in de straten van Santiago.