Anglicaanse kerk keert zich tegen brexitbeleid Johnson

De vijf Britse bisschoppen van de Anglicaanse kerk hebben zich in een brief fel gekeerd tegen het brexitbeleid van premier Johnson.

In een uitzonderlijk politieke boodschap veroordelen de bisschoppen een wetsontwerp waarmee de premier akkoorden met de Europese Unie wil omzeilen over hoe het Britse deel van Ierland er na de feitelijke Brexit er voor zal staan. Noord-Ierland zou om politieke en economische redenen voorlopig in veel handelskwesties onder de hoede van de EU blijven ondanks het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de unie. De Britse regering heeft zich daar eerder bij neergelegd, maar Johnson heeft zich met zijn wetsvoorstel kennelijk bedacht.

De geestelijken onder leiding van de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, hekelen het wetsontwerp als ‘een botte maatregel die een rampzalig precedent schept’ en het aanzien van het land in heel de wereld ondermijnt. ‘Als zorgvuldig tot stand gekomen akkoorden niet worden nageleefd en wetten op een zogenaamd legale manier kunnen worden geschonden, op welke grondvesten staat onze democratie dan nog?’, vragen de bisschoppen zich af. Ze waarschuwen dat de ‘internal market bill’ van Johnson de vrede in Noord-Ierland in gevaar brengt.

Water bij de wijn

Conservatieve parlementsleden hebben volgens Britse media woedend gereageerd op de geestelijken, die zich in hun ogen zonder kennis van zaken met de Brexit bemoeien. De bisschoppen komen klakkeloos met argumenten tegen de Brexit, klagen de Conservatieven, die het regeringsbeleid steunen.

Waarnemers in Londen stellen maandag echter dat de premier nu toch bereid is water bij de wijn te doen en zijn wetsontwerp zou kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat er op de valreep toch een slotakkoord komt tussen Londen en de EU over hun relaties na de Brexit. Het koninkrijk is dit jaar al uit de EU gestapt, maar zit nog tot eind dit jaar in de Europese douane-unie en de interne markt. Daarna moet er een regeling zijn getroffen, om te voorkomen dat een no-dealbrexit grote economische schade gaat aanrichten.