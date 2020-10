Geen zorgeloze zomer volgens Steven Van Gucht, eerder ‘een overgangsperiode’

De zomer zal niet zorgeloos worden. Dat vertelde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hoewel verschillende vaccins volop ontwikkeld worden - verschillende studies zitten in de derde en laatste fase- worden de zonnigste maanden van het jaar wellicht ‘een overgangsperiode’.

‘We verwachten de komende maanden de eerste resultaten van de vaccins die op mensen worden getest. Als alles goed gaat verwachten we met de eerste vaccinatiecampagnes in ons land te kunnen starten in het vroege voorjaar, tussen maart en juni’, aldus Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Eerst zullen de mensen met het hoogste risico gevaccineerd worden en de mensen die in de gezondheidssector werken. ‘Op dat moment is de zomer in aantocht en dat zal de zaken nog meer vergemakkelijken’, aldus Van Gucht. ‘We weten dat we dan meer buiten leven en dat zal de druk van het virus een pak verminderen.’

Maar een zomer zonder zorgen wordt het niet. ‘Eerder wordt het een overgangsperiode. Alles zal niet plots goed zijn, zodat we alle maatregelen kunnen laten vallen. Er zal een bepaalde transitie nodig zijn. Maar het zal makkelijker worden.’

De coronacijfers in ons land blijven intussen stijgen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 7.876 per dag. ‘Dat de cijfers weer aan het klimmen zijn heeft met de context te maken, het slechte weer, en dus niet zozeer met de eigenschappen van het virus zelf’, aldus Van Gucht. ‘Alles wijst er dan ook op dat komende winter de moeilijkste periode zal zijn. En dan zullen we moeten doorbijten.’