Noord-Koreaanse arrestanten getuigen in rapport: ‘Vijf dagen rechtstaan en niet slapen’

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bundelt 46 getuigenissen in een eerste rapport over het misbruik tijdens een voorarrest in Noord-Korea. ‘Zelfs als ik het juiste antwoord gaf, sloegen ze me. Ze willen de druk opvoeren in het begin.’

Het rapport met als titel 'Minder waard dan een dier: misbruik en schendingen tijdens het voorarrest in Noord-Korea’ telt 88 pagina’s. In totaal werden er 46 Noord-Koreanen buiten het land geïnterviewd, van wie 22 in voorarrest werden gehouden na 2011, toen Kim Jong Un aan de macht kwam. Onder hen zijn meer vrouwen dan mannen, omdat vrouwen gemakkelijker het land uit te smokkelen zijn. Ook werden er acht mensen geïnterviewd die voordien voor de overheid werkten, onder wie politieagenten, een cipier en iemand van de geheime politie.

‘Noord-Korea’s systeem voor onderzoek en voorarrest is willekeurig, gewelddadig, wreed en vernederen’, zegt Brad Adams van Human Rights Watch. ‘Noord-Koreanen zeggen dat ze leven met de constante angst om betrapt te worden in een systeem waar de procedures er meestal niet toe doen, waar men ervan uitgaat dat iemand schuldig is en waar men alleen aan ontsnapt door smeergeld en connecties.’

Geen naam, maar een nummer

Wie gearresteerd wordt, heeft nauwelijks toegang tot een (onafhankelijke) advocaat en is bijna zeker van onbetaalde dwangarbeid. Vrouwen maakten melding van seksueel misbruik, waaronder verkrachting. Anderen zeiden dat ze gedwongen werden om dagenlang stil te zitten op de vloer, knielend of in kleermakerszit, met hun hoofden naar beneden. Dat duurde soms tot 16 uur per dag. Wanneer iemand toch bewoog, werd de hele groep gestraft. Getuigen werden niet bij hun naam genoemd, maar werden genummerd.

Daarnaast getuigen verschillende mensen dat ze geslagen en geschopt werden door cipiers. Ze kregen te weinig eten, zaten met veel mensen in en te kleine en te koude cel, en kregen amper kans om zich te wassen. Vrouwen kregen geen hygiënische producten tijdens hun menstruatie.

Vijf dagen rechtstaan

Eén getuigenis is die van Lim Ok Kyung, opgepakt wegens smokkelen. Zij werd na tien dagen vrijgelaten omdat haar man de juiste mensen kende, maar dat weerhield de cipiers niet om haar te slaan en vernederen. ‘Ik moest alles opschrijven, van mijn geboorte tot nu. Urenlang schreef ik. Dan zeiden ze dat wat ik geschreven had een leugen was, en moest ik het helemaal opnieuw doen. Toen de twee versies niet overeenkwamen, sloeg de onderzoeker me in het gezicht’, getuigt ze. ‘Vijf dagen lang moest ik rechtstaan en lieten ze me niet slapen.’

De cellen zijn koud en hebben geen elektriciteit. Gevangenen krijgen één deken om zich te verwarmen. ‘In de winter was de voet van een gevangene bevroren, er lekte water van. Volgens geruchten moest zijn been gesneden worden’, getuigt Baek Sol Hee, die opgepakt werd omdat ze verboden producten verkocht. ‘Ik werd geslagen tijdens mijn verhoor, zelfs als ik het juiste antwoord gaf. Ze schopten me of sloegen mijn hoofd tegen een muur. Dat gebeurt vooral in het begin: ze willen de druk opvoeren.’

‘Gesloten’ land

Human Rights Watch eist dat de Noord-Koreaanse overheid stopt met deze martelingen en de onmenswaardige behandeling van arrestanten. Er is weinig geweten over de wetgeving van die processen, schrijft de organisatie, omdat Noord-Korea een ‘gesloten’ land is.

In 2014 stelde een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties al inbreuken op de mensenrechten vast. Daaronder vielen onder meer moord, uitroeiing, gevangenneming, slavernij en seksueel geweld. Er werd ook marteling, vernedering, verhongering en intimidatie gedocumenteerd.