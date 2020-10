Terwijl de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern afgelopen weekend de verkiezingsresultaten afwachtte, trakteerde haar verloofde Clarke Cayford de wachtende journalisten op zelfgebakken vis.

Cayford is in Nieuw-Zeeland niet alleen bekend als man van, hij presenteerde vroeger een survival­programma over visserij. In 2017, bij de vorige verkiezingen, maakte hij al iets klaar voor de wachtende pers. Nu herhaalde hij die geste, al gaf hij zelf toe dat eerst niet van plan te zijn. ‘Maar het was een goed excuus om te kunnen vissen’, zei hij.

Ardern had een boodschap van hoop voor de bevolking: ‘Verkiezingen hoeven ons niet te verdelen’, zei ze tijdens haar speech.