Nieuw record: meer dan 12.000 besmettingen op één dag vastgesteld

De toenemende besmettingen blijven zich voordoen op het hele grondgebied. Brussel en Wallonië hebben de meeste besmettingen en volgens de persconferentie van het Crisiscentrum is Luik de nieuwe hotspot met een toename van 93 procent.

Er zijn in de periode van 9 tot 15 oktober, de jongste zeven dagen, gemiddeld 7.876 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, een stijging van 79 procent met de week daarvoor.

Vorige week dinsdag zijn er 12.051 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. ‘Dat is het hoogste aantal besmettingen dat werd vastgesteld op één dag sinds het begin van de pandemie’, zei viroloog Steven Van Gucht maandag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘Ook op woensdag 14 oktober hebben we de kaap van de 10.000 besmettingen overschreden, met 10.932 bevestigde gevallen op één dag.’

De toename van de cijfers verloopt iets trager. Volgens Van Gucht moeten we dit zeer voorzichtig interpreteren en komt het mogelijk door de grote vraag aan testen. ‘Hierdoor is er een vertraging opgetreden in het binnenkomen van de resultaten, waardoor we vandaag nog geen volledig zicht hebben op de werkelijke toenames van de voorbije dagen.’

Nieuwe maatregelen

Vandaag gaan de nieuwe, strengere coronamaatregelen in ons land in. Zo moeten cafés en restaurants vier weken lang de deuren sluiten. Intussen blijven de coronacijfers toenemen. ‘Als we geen bijkomende maatregelen hadden genomen, zouden 2.000 patiënten op intensieve zorg liggen. Dat is het maximumcapaciteit’, zegt Van Gucht. De verstrenging van de maatregelen helpen ons om weer controle te krijgen over het virus. Maar dat is niet het enige. Ook ons eigen gedrag, zoals onze nauwe contacten, maken het verschil in de ziekenhuizen.’

Het Crisiscentrum heeft de nieuwe maatregelen in meer dan twintig talen vertaald op hun website. Daarnaast kunt u er ook het Ministerieel Besluit terugvinden.