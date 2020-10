David Goffin blijft 14e op ATP-ranking, Rublev klimt naar 8e plaats

David Goffin begint deze week als 14e op de ATP-ranking aan het European Open in Antwerpen. Er vallen weinig wijzigingen te noteren op de maandag gepubliceerde nieuwe wereldranking in het mannentennis.

Goffin gaf na zijn positieve coronatest forfait voor het toernooi van Sint-Petersburg. Hij hoopt deze week te hervatten in de Lotto Arena. Helemaal bovenaan de ranking zijn er geen verschuivingen. De Serviër Novak Djokovic blijft het nummer 1 van de wereld, voor de Spanjaard Rafael Nadal. Daarna volgen de Oostenrijker Dominic Thiem, de Zwitser Roger Federer en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Andrey Rublev boekt na zijn toernooizege in Sint-Petersburg twee plaatsen winst. De Rus staat nu op de achtste plaats, zijn beste notering tot nog toe. De verliezende finalist, de Kroaat Borna Coric, klimt van de 27e naar de 24e stek. De Duitser Alexander Zverev, winnaar van het toernooi in Keulen, verstevigt zijn zevende plaats op de ATP-ranking. De Serviër Laslo Djere, 53e, stijgt 21 plaatsen na zijn toernooizege in Sardinië.

Kimmer Coppejans (172e, -1) behoudt zijn status als tweede Belg voor Ruben Bemelmans (221e, -2). Coppejans is van de partij op het European Open, Bemelmans moest afzeggen na een positieve coronatest.

De ATP-ranking van maandag 19 oktober (met tussen haakjes de ranking van 12 oktober).

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 11740 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9850

3. (3) Dominic Thiem (Oos) 9125

4. (4) Roger Federer (Zwi) 6630

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 5925

6. (6) Daniil Medvedev (Rus) 5890

7. (7) Alexander Zverev (Dui) 4855

8.(10) Andrey Rublev (Rus) 3429

9. (8) Diego Schwartzman (Arg) 3180

10.(9) Matteo Berrettini (Ita) 3075

11.(11) Gaël Monfils (Fra) 2860

12.(12) Denis Shapovalov (Can) 2830

13.(13) Roberto Bautista (Spa) 2710 ++ 14.(14) David Goffin (Bel) 2555

15.(15) Pablo Carreño (Spa) 2400

16.(16) Fabio Fognini (Ita) 2400

17.(17) Karen Khachanov (Rus) 2245

18.(18) Stan Wawrinka (Zwi) 2230

19.(21) Milos Raonic (Can 2220

20.(19) Grigor Dimitrov (Bul) 2145

...

172.(171) Kimmer Coppejans 353

221.(219) Ruben Bemelmans 253

266.(264) Steve Darcis 196

325.(328) Arthur De Greef 129

367.(367) Jeroen Vanneste 108

391.(391) Michael Geerts 99

397.(397) Christopher Heyman 96