Jumbo-Visma gaat Wout Van Aert belonen voor topjaar: ‘Hij is nu een van de beste renners ter wereld’

Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, wil dat Wout Van Aert beloond wordt voor zijn topjaar. ‘We willen nog deze herfst zijn contract openbreken.’

Zeeman volgde de Ronde van Vlaanderen vanuit Spanje, waar hij vanaf dinsdag met Primoz Roglic en Tom Dumoulin een gooi doet naar de eindzege in de Vuelta. ‘We zijn enorm trots op Wout, op de ontwikkeling die hij doormaakt en op het fantastische seizoen dat hij heeft gereden’, klinkt het.

Wat Zeeman net als alle kijkers zag, was dat Van Aert in de laatste vijftig kilometer geïsoleerd zat. ‘Wout is goed afgezet in de finale door Maarten Wynants en Timo Roosen. Als Mike Teunissen wel fit was geweest, had die Wout langer kunnen bijstaan. Mike is zelf in staat om top tien te rijden in deze koersen.’

Die andere superhelper Amund Grondahl Jansen vertrekt, maar met Nathan Van Hooydonck en Edoardo Affini wordt de klassieke ploeg volgend jaar versterkt. Zeeman: ‘Vergeet ook het jonge talent David Dekker niet. We zullen blijven investeren om Wout de komende jaren zo goed mogelijk bij te staan. Hij is een absoluut speerpunt van ons.’

Een speerpunt wiens contract eind 2021 afloopt. ‘Het is onze stijl om de contracten van de kopmannen steeds open te breken. We zijn nu al bezig met die onderhandelingen. Het is een project dat we nog deze herfst willen afronden.’

Als Van Aert bijtekent, zal zijn contract een flinke upgrade krijgen. Zeeman beseft dat. ‘Wout is nu een van de beste renners ter wereld. De voorwaarden van een nieuw contract zullen er helemaal anders uitzien. We zijn daarom ook met onze sponsors in gesprek om dat mogelijk te maken. Ik verwacht dat we tot elkaar zullen komen. We hebben nog grote plannen met Wout. De toekomst van Jumbo-Visma is nauw verbonden met de toekomst van Wout.’