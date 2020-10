Tweede wolf doodgereden, bevestigt Jan Loos van Welkom Wolf

Op de baan tussen Meeuwen en Opglabbeek in de provincie Limburg is maandagochtend een tweede wolf doodgereden. Dat bevestigt Jan Loos van de vzw Welkom Wolf.

De mensen van het Natuurhulpcentrum werden maandagochtend opgebeld om het kadaver gaan op te halen, zo schrijft Het Belang van Limburg. Opnieuw wordt duidelijk dat de grote verkeersassen voor deze grote roofdieren levensgevaarlijk zijn en er werk moet worden gemaakt van de ontsnippering, benadrukt Loos.

Of het slachtoffer een van de welpen van Noëlla en August is, zal uit DNA-onderzoek moeten blijken. Maar omdat het ongeval in wolvengebied gebeurde, kan daar vanuit worden gegaan. Anderhalve week geleden werd op de noord-zuidverbinding in Eksel ook al een welp van Noëlla en August aangereden.

De welpen, die door Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), de ‘Bosland Daltons’ werden genoemd, zijn de eerste wilde wolven die in Vlaanderen ter wereld zijn gekomen in meer dan een eeuw tijd. Dat komt omdat de wolf hier zo lang in het wild uitgestorven was.