Erdogan-aanhanger wordt president van Noord-Cyprus

De rechtse nationalist Ersin Tatar is voorstander van een tweestatenoplossing voor het eiland in de Middellandse Zee en zegt: ‘Ze zullen nooit de banden tussen ons en Turkije verbreken’.

Ersin Tatar (60), die door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wordt gesteund, nam 51.73 procent van de stemmen met een opkomst van 67.3 procent. Hoewel de zittende president Mustafa Akinci, een 72-jarige sociaaldemocraat, een verenigde federale Cypriotische staat steunde, is de nieuwe president Ersin Tatar voorstander vaan een tweestatenoplossing voor Cyprus.

Onverwacht overwinning

Algemeen was verwacht dat de zittende president Mustafa Akinci de verkiezingen zou winnen. De 60-jarige Tatar kwam zondag met bijna 52 procent onverwacht als winnaar uit de bus.

De overwinning van de rechtse Tatar zet niet alleen de verhouding tussen het Turkse Noord-Cyprus en de door etnische Grieken gedomineerde republiek Cyprus op scherp, maar zal ook de relaties tussen Turkije, Griekenland en Cyprus nog slechter maken dan ze al zijn. Ook kan het nog lastiger worden om een oplossing te vinden voor het conflict in de oostelijke Middellandse Zee over gasvoorraden in de zeebodem.