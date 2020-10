Welke cijfers zijn er over besmettingen in de horeca?

Goede cijfers over de rol van de horeca in de epidemie zijn er helaas niet. Wat weten we wel?

De telefonische contactopspoorders van het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid vragen aan wie positief test, waar ze vermoedelijk besmet raakten. Meer dan één op de drie heeft geen idee. Van alle vermoedelijke plekken maakt ‘horeca’ 5,7 procent van het totaal uit. Bij het lokale brononderzoek in de regio Kortrijk (Welzijn13) wordt de categorie café/restaurant in 8,8 procent van de gevallen genoemd als mogelijke besmettingsbron.

Aan welke activiteiten of evenementen namen mensen nog deel, terwijl ze al besmettelijk waren (maar het mogelijk zelf niet wisten)? Diegenen die een antwoord geven op de vraag, vermeldden in de laatste week gemiddeld 1,3 activiteiten. Ongeveer 40 procent van hen is tijdens de besmettelijke periode nog op café of restaurant geweest. Dat wil niet zeggen dat ze daar ook mensen besmet hebben. Er werd niet gevraagd naar andere verplaatsingen, zoals het werk, de winkel of familiebezoek

In Brussel gaf minister-president Rudi Vervoort (PS) aan dat 55 procent van wie besmet raakte, daarvoor nog op café of restaurant is geweest. Ook dat wil niet zeggen dat het virus daar circuleerde.