Viggo Mortensen ontvangt carrièreprijs op Film Fest Gent

De Deens-Amerikaanse acteur Viggo Mortensen is op Film Fest Gent zondagavond geëerd met de Joseph Plateau-prijs. Met de oeuvreprijs lauwert het Gentse filmfestival ‘zijn indrukwekkend palmares als acteur en kersvers regisseur en zijn eminente bijdrage aan de zevende kunst’.

Mortensen - onder meer bekend van zijn rol als Aragorn in de ‘Lord of the Rings’-trilogie - nam de prijs vlak voor de Belgische première van zijn regiedebuut ‘Falling’ in ontvangst. Voor die film zat hij niet alleen in de regiestoel, maar pende hij ook zelf het scenario neer, vertolkte hij de hoofdrol én schreef hij de muziek.

Film Fest Gent vat de carrière van de 61-jarige Mortensen samen als ‘de ene topacteerprestatie na de andere’. ‘Met vertolkingen om u tegen te zeggen in ‘Eastern Promises’ (2007) van David Cronenberg, ‘Captain Fantastic’ (2016) van Matt Ross en ‘Green Book’ (2018) van Peter Farrelly sleepte hij drie Oscarnominaties in de wacht’, luidt het. ‘Viggo Mortensen is voortvarend en krachtdadig in elke rol, maar altijd met een fijn gevoel voor introspectie. Als geen ander weet hij brutaliteit en sentiment in één blik of beweging te verenigen opdat zelfs de grootste misdadiger een zekere genegenheid uitstraalt. Vertaald naar het scherm resulteert dat in een droomacteur voor menig topcineast.’