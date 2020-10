AUTOSPORT. Dubbele zege voor Decurtins en Gepts in Belcar-races in Zolder, diskwalificatie voor Gilles Magnus in WTCR

De Norma van de Zwitser Pieder Decurtins en onze landgenoot Ian Gepts heeft dit weekend in Zolder de twee koersen van de Belcar gewonnen.

In Zolder stonden dit weekend twee races van 105 minuten op het programma voor de vierde ronde van het Belcar Endurance Championship. In de eerste race, die op zaterdag gereden werd, won de Norma van Decurtins en Gepts met een minuut voorsprong op de Norma van de Belgen Stienes en Bert Longin en Christoff Corten. De Lamborghini van de Belgen Dylan Derdaele en Nicolas Saelens eindigde op de 3e trede van het podium en won in de Belcar 3-klasse.

Zondag won het duo Decurtins/Gepts opnieuw met 4 seconden voorsprong op de Norma van de Belgen Hans en Frank Thiers en Jeffrey Van Hooydonk. Net als de dag ervoor eindigde de Lamborghini van Derdaele/Saelens op de derde plek.

Foto: JEFFREY GAENS

FIA WTCR. Diskwalificatie kost Gilles Magnus punten op Hungaroring

Gilles Magnus (Audi) was niet in staat om een plek in de top tien te halen in de drie races die zondag op het Hongaarse Hungaroring-circuit in Mogyorod plaatsvonden, in het kader van de vierde manche van de FIA World Touring Car Cup (WTCR).

Magnus had tijdens deze meeting een gewichtshandicap van 80 kg gekregen, maar zette desondanks de 7e tijd neer in de kwalificaties. Maar de piloot van het RACB National Team werd gediskwalificeerd omwille van een niet-conforme rijhoogte, waardoor hij als laatste van start moest in de drie rondes.

De Antwerpenaar slaagde er niet in nog mirakels te verrichten en werd 15e in de eerste koers, 12e in de tweede en ten slotte 14e in de derde race van de dag. In het ‘rookies’-klassement, dat geldt voor debutanten, kon Magnus zijn leidersplaats wel verstevigen met twee tweede plaatsen en een overwinning in de derde koers.

De Argentijn Esteban Guerrieri (Honda) won koersen één en drie. De Fransman Yann Ehrlacher toonde zich de snelste in koers twee. De twee piloten stijgen ook in het klassement met elkaar. Ehrlacher staat aan de leiding met 169 punten en heeft 22 punten voor op Guerrieri. Magnus zakt van de derde plaats naar de achtste plek in het klassement, met 92 punten.

De volgende manche vindt plaats op 1 november in het Spaanse Aragon.