Orée lijdt tegen Léopold eerste nederlaag van seizoen in Belgian Men Hockey League, Gent wint van Leuven

Orée heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden tegen Léopold (6-3), op de 8e speeldag van de Belgian Men Hockey League, het Belgisch hockeykampioenschap. De Woluwenaren blijven ondanks het verlies bovenaan het klassement staan van de eerste ronde, maar komen nu binnen het bereik van Gent. De spelers van Pascal Kina, die 5-0 wonnen van Leuven dit weekend, komen op drie punten met een wedstrijd minder.

De troepen van Xavier De Grève konden voor het eerst dit seizoen terug rekenen op John-John Dohmen, en kwamen snel 2-0 achter na twee doelpunten van Tom Boon (5. en 11.). Micael Domene verkleinde de achterstand (15e), maar Boon sloeg opnieuw toe (26.) voor de pauze. Na de rust liep de score uit tot 5-1 via Tom Degroote (46.) en Max Plennevaux (50.). Orée scoorde nog tweemaal via Timothée Clément (59.) en Domene (69.), maar dankzij een tweede treffer van Degroote (68.) in de tussentijd eindigde de partij uiteindelijk op 6-3.

Léopold staat nu derde met 16 punten, voor de Waterloo Ducks (14), die een tweede overwinning op rij boekten door met 2-6 te winnen in Antwerpen, en Leuven (14). Beerschot, dat makkelijk de maat nam van Namen (9-0), volgt met 13 punten.