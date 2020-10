Belg wint Grote Prijs van Hyères

De Belgische modeontwerper Tom Van der Borght (42) heeft de Grote Prijs gewonnen op het 35ste internationale modefestival van Hyères in Frankrijk. Hij gaat met 200.000 euro naar huis en een project bij Chanel.

Van der Borght werkt, naar eigen zeggen, met ‘spullen die niemand meer wil’. Zo had hij bijvoorbeeld een veelkleurige trui van plastic koordjes die in hun vorig leven dienden voor prijskaartjes, of een tas van vissenhuid die hij uit het sushi-afval ging vissen. Met zijn materialen doet hij meer dan een klassieke ontwerper: hij verwerkt ze in macramé patchworks of spijkert ze gewoon aan elkaar. ‘De toekomst van de mode ligt niet in conformistisch hokjesdenken, het is tijd om uit te breken’, zei hij bij de prijsuitreiking.

Typerend voor zijn manier van werken is wat hij in het voorjaar in een interview met deze krant vertelde: ‘Ik verzamel al twintig jaar vondsten van rommelmarkten en kringloopwinkels, mijn zolder ligt vol. De beperking die daarin zit, zorgt ervoor dat ik niet in overdrive ga. Mijn hoofd bruist zo al genoeg. Eerlijk: een tweedehandswinkel wakkert bij mij meer creativiteit aan dan een chique stoffenbeurs à la Première Vision in Parijs.’

Het festival van Hyères selecteert sinds 1985 elk jaar het grootste opkomende talent onder jonge fotografen en ontwerpers. Ook de Belgische ontwerpers Anthony Vaccarello en Christian Wijnants vielen er bij de start van hun carrière in de prijzen. Juryvoorzitter dit jaar was designer Jonathan Anderson.