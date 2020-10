De Croo dient N-VA van antwoord: ‘Geen politiek gevecht voeren over sluiting horeca’

Nadat de N-VA via een welgemikte drietrapsraket vandaag afstand nam van de sluiting van de horeca, geeft Alexander De Croo (Open VLD) hen lik op stuk. Op VTM spreekt hij uitdrukkelijk van een ‘gezamenlijke beslissing’. ‘Niet ingrijpen betekent mensen verliezen die we anders zouden kunnen redden. Ik hoop dat iedereen de ernst van de situatie beseft.’

De verplichte sluiting van de horeca blijft de gemoederen verhitten. Het gemor en de juridische stappen van zowel de horeca als de evenementensector veroorzaken grote politieke zenuwachtigheid, zo verraadt het schouwspel dat zich vandaag ontrolde. Niemand wil graag de (enige) uitvinder van de maatregel en dus de kop van Jut zijn.

‘Volstrekt onbegrijpelijk’

Het begon al ’s morgens vroeg. Bij de start van de Ronde van Vlaanderen hekelde N-VA-voorzitter Bart De Wever de ‘volstrekt onbegrijpelijke’ beslissing om ook restaurants vier weken dicht te houden. ‘Ik heb de indruk dat hier in Antwerpen alle restaurants het heel goed deden’, zei hij. ‘Mensen hebben geïnvesteerd. Die worden nu op twee dagen drooggelegd, die hebben voorraden... Ik vind het een beslissing die heel moeilijk te vatten is.’

Vervolgens vertelde Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in het middagnieuws dat ook hij persoonlijk tegen de sluiting is. ‘Maar binnen de Vlaamse regering was er geen eensgezindheid, dus minister-president Jan Jambon had geen mandaat om in het overlegcomité in naam van de voltallige regering op de rem te staan.’

Als klap op de vuurpijl getuigde ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn ‘haardvuurboodschap’ op de sociale media hoe de Vlaamse regering alles had geprobeerd om alvast de restaurants toch open te houden. Al was zijn boodschap iets diffuser: hij voegde er meteen aan toe dat er geen andere optie was dan doortastende maatregelen nemen.

‘Team Belgium vs. één vijand’

Het gevolg van die uitspraken liet zich raden: de schuld was afgewenteld, de bal lag nu helemaal in het doel van de federale regering - lees: premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Minstens die eerste zat danig verveeld met de perceptie. In het VTM Nieuws zette hij met de allure van een primus inter pares de puntjes op de i.

‘Ik begrijp dat de beslissing onrechtvaardig overkomt’, suste hij de boze horeca-uitbaters en alle andere criticasters. ‘Maar we moeten alle niet-noodzakelijke contacten proberen stil te leggen, willen we de situatie weer onder controle houden.’ De sluiting van de horeca is een ‘gezamenlijke beslissing’, vervolgde de premier. ‘Als we nu niet ingrijpen, gaan we mensen verliezen die we anders zouden kunnen redden. Dáárover gaan we toch geen politieke gevechten voeren?’

De Croo zei nog dat hij hoopt dat iedereen intussen de ernst van de situatie inziet - een boodschap niet het minst aan de N-VA’ers gericht. ‘We hebben één vijand, en dat is het virus. Alleen als we met 11 miljoen Belgen één team vormen, één ploeg, zullen we het virus verslaan. We kunnen dat, want we hebben dat al eens gedaan.’

Virus zit overal

Van een beschuldigende vinger richting Brussel en Wallonië - waar de cijfers dramatisch zijn - wilde De Croo niet weten. De twee regio’s stevenen volgens De Croo’s vicepremier Vandenbroucke op een ‘tsunami’ af, maar Vlaanderen moet zich geen illusies maken, zo zegt hij zelf. ‘Het zit overal hoor. Alle provincies zullen in de loop van komende week niveau vier (op de voorlopige coronabarometer, red.) bereiken.’

Mogelijk komen er in de loop van komende week overigens ook verstrengingen voor andere sectoren, zoals zijn voormalige co-formateur Paul Magnette (PS) suggereerde. ‘Met bijvoorbeeld de sport- of cultuursector zijn protocollen afgesproken, die heel streng zijn, maar mogelijk herzien worden om in lijn te liggen met de huidige situatie. Het punt is dus: hier wordt niemand geviseerd’, zo besloot Alexander De Croo.