Chantal Van den Broek Blaak wint Ronde van Vlaanderen, Kopecky derde

Ook bij de vrouwen Nederland boven in de Ronde: ex-wereldkampioene Chantal Van den Broek Blaak (Boels-Dolmans), die volgende week 31 wordt, won de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen na een mooie solo van twintig kilometer. Belgisch kampioene Lotte Kopecky finishte knap derde.

De wedstrijd kende een vrij geanimeerd verloop. Vrij snel probeerden enkele rensters een vroege vlucht op poten te zetten. Maar het was wachten tot een zevental zonder Belgen met Gloria Rodriguez, Alice Sharpe, Mieke Kröger, Ariadna Trias, Heidi Franz, Emily Newsom en de Nederlandse Lottorenster Teuntje Beekhuis vaart begon te maken. De voorsprong van de leidende groep, die ondertussen wel Sharpe verloor met een lekke band terwijl Trias de rol diende te lossen, steeg naar een bonus van drie minuten. Er vormde zich een achtervolgend drietal dat echter werd ingelopen toen de Katteberg, de eerste beklimming van de dag, werd aangesneden. Menens werd het toen Lisa Brennauer, één van de schaduwfavorieten, en Alison Jackson, in de tegenreactie trokken. Beiden werden snel gegrepen maar hun poging zorgde er wel voor dat de voorsprong van de vijf resterende leiders zienderogen begon te slinken. Net voorbij halfkoers, bij de beklimming van de Leberg, begonnen ook de favorieten zich te roeren. Liane Lippert bond de kat aan de bel en kreeg haar Sunweb-maatje Coryn Rivera en Kristen Faulkner mee in haar spoor. Maar achter de leiders voltrok zich een hergroepering en ook de leiders waren er op de klim van de Taaienberg aan voor de moeite. Na een korte adempauze verschenen Riejanne Markus en Alena Amialiusik in de frontlinie. Bij de beklimming van de Hotond kregen beiden het gezelschap van een elitegroepje zonder Jolien D’hoore. Lotte Kopecky kon nog net aanklampen maar de net gevormde leidersgroep scheurde meteen toen Annemiek van Vleuten bij de klim van Hotond haar duivels ontbond.

Benen stil

Anna van der Breggen legde zich plat in de tegenreactie en slaagde erin de kloof met Van Vleuten dicht te rijden. Maar van der Breggen vertikte het om over te nemen en ook van Vleuten hield de benen stil. Met het gevolg dat de toppers zich voorin hergroepeerden met Kopecky en D’hoore, die terug kon aansluiten, opnieuw in een zeventienkoppige voorwacht. Op de Oude Kwaremont diende Jolien D’hoore echter als eerste de rol te lossen. Haar ploeggenote Chantal Blaak Van den Broek Blaak keek niet om en voerde de forcing op de kasseien. De renster van Boels-Dolmans sneed de slotklim van de Paterberg aan met een voorsprong van een vijftiental seconden. Grace Brown en Uttrup Ludwig roerden zich nog in de tegenreactie maar de troepen van Boels-Dolmans met Anna van der Breggen en Amy Pieters hielden alles mooi onder controle wat Chantal Van den Broek Blaak toeliet om haar voorsprong nog verder uit te bouwen.

Chantal Van den Broek Blaak, die al eerder al aangaf dat ze een punt achter haar carrière na de voorjaarsklassiekers in 2022, gaf zichzelf nog drie kansen om de Ronde te winnen. “Het was vandaag alles of niks. We hadden de sterkste ploeg in koers en het was bovendien heel tof om Anna van der Breggen in dienst te zien rijden. Ze gaf bij de bespreking al duidelijk aan dat ze er vandaag was voor ons. Die kans heb ik dan ook gegrepen” aldus Chantal Van den Broek Blaak die al even een een tik uitdeelde op de Kruisberg maar finaal het verschil maakte op de Oude Kwaremont. “Ik reed aan de leiding en het was niet de bedoeling om te demarreren maar ik keek om me heen en dacht. Dit is mijn moment. Bovenop de Paterberg ben ik echt in de zege beginnen geloven Dit is mooi voor mezelf maar ook voor de ploeg”.