Rode lantaarn Moeskroen gaat tegen Eupen opnieuw ten onder

Eupen heeft in een Waals onderonsje de maat genomen van Moeskroen. Na doelpunten van Musona en Heris werd het op Le Canonnier 0-2. Door deze nederlaag blijf Moeskroen laatste in de stand. Met drie punten uit negen wedstrijden wordt de stoel onder Fernando Da Cruz nu wel erg heet. Eupen schuift op zijn beurt geruisloos mee in de middenmoot.

Moeskroen was met 3 op 24 dramatisch aan het seizoen begonnen en haalde op de laatste dag van de transferperiode met Bruno Xadas en Nuno Da Costa twee broodnodige versterkingen. Trainer Fernando Da Cruz dropte het duo dan ook meteen in de basis. Ook Antwerp-huurling Robbe Quirynen kreeg een basisplaats. Dabila en Faraj ontbraken met een blessure. Eupen verloor voor de interlandbreak tegen Cercle Brugge. Met Poulain, Heris en Cools kregen daarom drie jongens een nieuwe kans van Benat San José. Prevljak, Koch en Kayembe verhuisden naar de bank.

Het was Moeskroen meteen het heft in handen nam en nog binnen de openingsminuut knalde Bakic - ongevaarlijk weliswaar - richting doel. Na acht minuten stak Eupen voor de eerste keer de neus aan het venster: na een snelle combinatie besloot Musona over. Toch bleven de Henegouwers het commando voeren. Ortwin De Wolf ranselde eerst een afgeweken vrije trap van Badibanga uit zijn doel en ook op de rebound van Hocko had de Eupense doelman een goede reflex in huis. Na 25 minuten spelen had Moeskroen zowaar al zeven kansen bijeen gevoetbald. Op de vorige speeldag had het er slechts vijf op een hele wedstrijd. Vooral Xadas liet zich opmerken. Tot twee maal toe waagde hij zijn kans vanop afstand, maar telkens was zijn schot niet goed gekadreerd.

Langzamerhand herstelde Eupen wel het evenwicht en bijna stonden de Panda’s zelfs uit het niets op voorsprong: Peeters legde de bal achteruit op Cools, maar diens schot belandde tegen de paal. Het leek de wedstrijd geen goed te doen, want Moeskroen leek nu toch wat te gaan twijfelen en zakte dieper in. Het tempo zakte en we gingen dan ook met een 0-0 de rust in.

Musona scoort en laat scoren

De tweede helft was nog maar pas bezig of daar was het openingsdoelpunt plots. Ngoy werd goed de diepte ingestuurd en leverde een perfecte voorzet af. Musona bedankte en schoot de bezoekers op voorsprong. Moeskroen oogde aangeslagen en moest duidelijk bekomen van deze mentale tik. Da Cruz greep in en haalde Badibanga naar de kant. Olinga mocht in zijn plaats proberen om het tij te doen keren. Ook de bezoekers hadden ondertussen al een wissel doorgevoerd. Poulain bleef na de rust in de kleedkamer en werd vervangen door Koch.

Het is dat de wissels in het kwartier na de Eupense goal de enige nieuwswaardige zaken waren, want voor het overige viel er weinig te beleven op Le Canonnier. Onana probeerde het met een slap schotje vanuit de tweede lijn, maar om écht te dreigen voetbalde Moeskroen te traag en te slordig. En Eupen? Dat zakte in en probeerde op de juiste momenten uit te breken. Musona liet tot tweemaal toe de mogelijkheid liggen om de voorsprong uit te breiden.

Dan was Heris doeltreffender: op een scherp aangesneden vrije trap van diezelfde Musona kopte de verdediger overhoeks binnen. 0-2 en wedstrijd gespeeld. Het sein voor de Moeskroen-supporters om te zingen om het ontslag van trainer Fernando Da Cruz. De situatie van de Fransman lijkt hoe langer, hoe uitzichtlozer. Moeskroen probeerde wel nog, de ingevallen Gnohéré kon twee keer dreigen met het hoofd, maar was niet bij machte om zich terug in de match te knokken. Zo wachten ze in Henegouwen nog steeds op de eerste zege van het seizoen.