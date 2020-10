Alaphilippe breekt twee vingers en middenhandsbeentje bij val in volle finale Ronde van Vlaanderen

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): het leek de ideale kopgroep om de finale van de Ronde van Vlaanderen mee te betwisten. Maar op een dikke dertig kilometer van de meet ging het mis.

De Fransman van Deceuninck - Quick-Step zat op dat moment in een kopgroep met daarin de twee andere topfavorieten, de Nederlander Mathieu van der Poel en onze landgenoot Wout van Aert. Alaphilippe zat in derde positie en had de motorrijder, die een pak trager reed dan de renners, niet gezien. De Fransman kon de motard niet ontwijken en kwam bij de aanrijding ook zwaar ten val. Hij bleef minutenlang op de grond liggen. Twee vingers en een middenhandsbeentje gebroken, zo wees onderzoek meteen na Ronde uit. De wereldkampioen wordt morgen geopereerd in Herentals.

Fucking motard de merde !!!! — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) October 18, 2020

