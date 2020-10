Herman De Croo groet de Ronde zonder mondmasker: ‘Ik heb een fout gemaakt en zal de boete betalen’

‘Herman De Croo groet de Ronde.’ Het is een jaarlijkse gewoonte tijdens de Ronde van Vlaanderen dat de populaire ex-politicus uit de Vlaamse Ardennen langs het parcours opduikt. En ook dit jaar stond de vader van onze premier langs het parcours in zijn woonplaats Brakel. Moederziel alleen, maar zonder mondmasker. Zo toonden de televisiebeelden aan. ‘Ik heb een fout gemaakt en zal de boete betalen’, liet Herman De Croo weten aan de redactie van Het Nieuwsblad.

De politie had het vooraf via alle mogelijke kanalen meermaals aangekondigd: een mondmasker was overal langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen verplicht 1 uur vóór tot 1 uur na de wedstrijd. ‘We beboeten zonder pardon’, zei hoofdcommissaris Dominique Van Den Eeckhout. ‘Wie nu nog niet weet wat mag en niet mag, komt van Mars. De tijd van sensibiliseren is voorbij. Iedereen weet ondertussen dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen een mondmaskerplicht afkondigde langs het volledige parcours. Dit geldt van 1 uur vóór tot 1 uur na de wedstrijd. Wie geen mondmasker draagt of met meer dan vier personen samen staat, krijgt zonder pardon een boete van 250 euro.’

Herman De Croo: ‘Ik had dat moeten weten en zal de boete betalen’

‘Ik heb een fout gemaakt en had inderdaad een mondmasker moeten dragen’, liet Herman De Croo weten aan onze redactie. ‘Het maakt niet uit of ik bij me thuis helemaal alleen stond of niet. Er geldt voor iedereen langs heel het parcours van de Ronde een mondmaskerplicht. Ik had dat moeten weten en zal de boete betalen.’

Gouverneur Van Cauter: ‘Het is aan de bevoegde diensten om daar gevolg aan te geven’

Gevraagd om een reactie wil gouverneur Carina van Cauter niet te diep ingaan op wat De Croo deed. Zij riep nochtans iedereen op om een mondmasker te dragen en om van thuis te volgen. ‘Het is aan de bevoegde diensten om daar gevolg aan te geven. Ik heb de beelden niet gezien, maar stond hij op zijn privégrond of stond hij op de openbare weg? Ik weet het niet. In elk geval wil ik mij daar niet op focussen: ik zie dat iedereen de Ronde van thuis volgt en ik zie ook op de tv-beelden dat mensen gewoon aan hun voordeur staan met mondmasker op. Daar doe ik mijn hoed heel diep voor af’, zegt ze.

De zoon van Herman De Croo, premier Alexander De Croo, was ook thuis zo liet hij via Instagram weten. Ook hij supporterde met de kinderen even langs de kant van de weg, maar hij deed dat wél volgens de regels van de kunst. Met mondmasker dus.