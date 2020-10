Tao Geoghegan Hart wint loodzware bergrit in de Giro, Joao Almeida behoudt nipt roze trui

???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro d’Italia.



???Festeggia @taogeoghegan, @JooAlmeida98 soffre e tiene la Maglia Rosa. Ecco l'ultimo km della Tappa 15 del #Giro d'Italia. pic.twitter.com/mD1qu0vojh