Evenementensector hekelt ‘oneerlijke’ behandeling

‘Waarom krijgt de horeca wel steun en de eventindustrie niet? Zijn wij niet een even belangrijke factor in het maatschappelijk weefsel?’ Dat is de vraag die de evenementensector zich stelt. ‘Sectoren worden tegen elkaar uitgespeeld.’

Onder het motto #SoundOfSilence heeft de evenementensector zondag een persbericht uitgestuurd, dat baadt in ontgoocheling. De horeca krijgt steun, de eventindustrie niet. De ondertekenaars vinden dat sectoren tegen elkaar worden uitgespeeld en gediscrimineerd.

‘De horeca gaat op slot. Voor de tweede keer in 2020. (...) Een drama dat de overheid probeert op te vangen met verregaande steunmaatregelen. En terecht. Toch vragen wij ons al maanden luidop af waar de steun voor de evenementensector blijft. Want ons glas is leeg, tot op de bodem. Al acht maanden aan een stuk. (...) Elke zin voor perspectief wordt ons keer op keer afgenomen’, klaagt de sector aan. ‘Nochtans is de eventsector, net als de horeca en reissector, erkend als zwaarst getroffen sector’, luidt het verder.

Peanuts

De 500 miljoen euro die voor de horeca- en evenementensector is vrijgemaakt is volgens de evenementorganisatoren een begin, ‘maar eigenlijk is het peanuts vergeleken met de 777 miljoen euro die nodig is om onze sector alleen al tot december in leven te houden’, klinkt het. ‘Allemaal samen lijkt plots zo ver weg. Want sectoren worden tegen elkaar uitgespeeld en gediscrimineerd. Samen verslaan we het virus? Oké. Maar dan moet er met emotionele en financiële steun over de brug gekomen worden.’

De sector vraagt daarom opnieuw om erkenning en om steun voor het Vijfpuntenplan dat op tafel werd gelegd, maar dat volgens hen geen gehoor kreeg. In dat plan vragen ze een eenheid van commando, een vernieuwde bankendeal met een op maat gemaakte steunsubsidie, verlenging van het overbruggingsrecht en de technische werkloosheid, een relanceplan voor de sector en een ‘Eventmeester’ die als dirigent alle partijen op hetzelfde tempo krijgt.

‘Samen verslaan we het virus’, is de favoriete oneliner van onze beleidsmakers. Laat ons die ‘samen’ nu ook bewijzen met een golf van solidariteit en concrete maatregelen. Steun de zwaarst getroffen sectoren, emotioneel en financieel. Steun onze zorgmedewerkers, steun de horeca, steun de luchtvaart- en reissector en steun de cultuur- en evenementensector. En laat ons samen strijden tegen de oneerlijkheid van deze coronacrisis’, eindigt de oproep.