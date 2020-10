Massaal eerbetoon aan onthoofde leraar

In de Franse hoofdstad Parijs zijn duizenden mensen samengekomen voor een eerbetoon aan Samuel Paty, de geschiedenisleerkracht die vrijdag werd onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)

Op de Place de la République in Parijs zijn vandaag duizenden mensen bijeengekomen om terreurslachtoffer Samuel Paty te herdenken. De man, een leraar geschiedenis, werd onthoofd.

De aanwezigen hebben borden bij met opschriften als ‘neen aan het totalitarisme’ en ‘ik ben leerkracht’. Er zijn ook slogans te horen als ‘je suis Samuel’ (naar analogie van ‘Je suis Charlie’, red.) en ‘vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs’. Verschillende politieke figuren tekenen present, zoals de Franse premier Jean Castex, burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en Jean-Luc Mélenchon, de leider van de linkspopulistische partij La France Insoumise.

Symbolische locatie

De Place de la Republique, in het oosten van Parijs, is een symbolische locatie sinds de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Toen kwamen mensen eveneens op het plein samen om de slachtoffers te herdenken, en het is sindsdien een belangrijke locatie voor het herdenken van terreurslachtoffers.

De redactie van Charlie Hebdo riep trouwens samen met de ngo SOS Racisme en lerarenverenigingen op tot de demonstraties. Er worden zondag in heel het land steunmanifestaties verwacht.

Mohammed-cartoons

Paty werd vrijdag onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeen, nadat hij Mohammed-cartoons had getoond in de les. De dader werd door de politie doodgeschoten.

Ondertussen werden al elf mensen opgepakt in de zaak. Het gaat om verschillende mensen uit de omgeving van de dader, onder wie zijn ouders, zijn grootvader en zijn jongere broer, de vader van een leerling uit de klas van de leraar en een islamistische militant.