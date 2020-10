Vermiste jogger levenloos teruggevonden in water

In Drongen, nabij Gent, is deze namiddag een lichaam in het water gevonden. Het gaat om de vermiste jogger Pieter-Jan Huygens (32) uit Lede.

In Afsnee nabij Gent is in het water het lichaam gevonden van de vermiste jogger Pieter-Jan-Huygens. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De 32-jarige Pieter-Jan Huygens werd het laatst aan de Blaarmeersen gezien donderdag in de late namiddag. De man uit Lede ging vaak joggen in de Gentse Blaarmeersen. Omdat hij niet terugkeerde, werd alarm geslagen. In de loop van de afgelopen dagen kamde de Cel Vermiste Personen de Blaarmeersen en de omgeving uit.

Zondag werd dan uiteindelijk een lichaam gevonden in het water in Afsnee, niet ver van de Blaarmeersen. Na enkele uren onderzoek werd het lichaam geïdentificeerd en de familie van het slachtoffer geïnformeerd. Het lichaam wordt nog onderzocht om de doodsoorzaak te bepalen.