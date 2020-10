Man omgekomen bij poging Kanaal over te steken

In het Noord-Franse Sangatte, vlakbij Calais, is het levenloze lichaam van een man aangetroffen op het strand. Hij droeg een reddingsvest, volgens het parket van Boulonge-sur-Mer gaat het waarschijnlijk om een migrant die Groot-Brittannië probeerde te bereiken.

De brandweer trof het lichaam van de man aan. Hij was tussen 20 en 40 jaar oud. Volgens het parket had de man een Midden-Oosters uiterlijk. Door de gunstige weersomstandigheden zouden de mensensmokkelaars afgelopen nacht in actie geschoten zijn.

Er waren de hele nacht ‘enorm veel pogingen’ om de oversteek te wagen, zegt procureur Pascal Marconville. Er is dit weekend een zeer kalme zee voor de Noord-Franse kust, na enkele dagen slecht weer. De maritieme prefectuur meldde zaterdag twee reddingsoperaties. Zo was er een groep van zes migranten die met kajaks onderweg waren.

Medio augustus was nog een Soedanese migrant verdronken in de regio. Al maanden zit het aantal oversteekpogingen er in de lift. Volgens het Franse persbureau AFP zijn sinds 1 januari al minstens 1.354 migranten onderschept die met gammele vaartuigen Engeland wilden bereiken.

Elders in de regio, in Portel, spoelde zondagochtend het lichaam van een vrouwelijke visser aan. Zij werd waarschijnlijk verrast door de getijden.