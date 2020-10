Lisa Montgomery eerste vrouw in 70 jaar die federale executie wacht in VS

Het Amerikaanse Justice Department heeft vrijdag beslist dat Lisa Montgomery, die in 2007 terdoodveroordeeld werd voor doodslag en ontvoering van een baby drie jaar eerder, op 8 december 2020 geëxecuteerd wordt. Het is van 1953 geleden dat er een vrouwelijke federale gedetineerde daadwerkelijk de doodstraf zal krijgen.

Montgomery wurgde in 2004 een zwangere vrouw in Missouri, sneed met een keukenmes de baby uit de buik van het slachtoffer en nam het kindje mee. In 2007 werd ze veroordeeld tot de doodstraf, dertien jaar later zal die worden uitgevoerd. Haar advocaat, Kelley Henry, pleitte dat ze de volle verantwoordelijkheid neemt voor haar daden, en dat ze beseft dat ze de gevangenis nooit zal verlaten, maar dat ze door haar mentale toestand - hersenschade veroorzaakt door veelvuldige slagen op jonge leeftijd - verdient om te blijven leven. Het mocht niet baten, de executie komt er. Dat heeft de federale overheidsdienst justitie vrijdag bepaald. Begin december wordt de executie voltrokken en krijgt Montgomery dus een dodelijke injectie.

De laatste vrouw die in opdracht van de Amerikaanse overheid geëxecuteerd werd was Bonnie Heady in 1953. Zij kwam om het leven in de gaskamer. Twee dagen na Lisa Montgomery zal ook nog een mannelijke gedetineerde een dodelijke injectie krijgen. Brandon Bernard vermoordde in 1999 samen met een paar handlangers twee jonge ministers. Samen worden het de achtste en negende executie die de federale regering dit jaar heeft uitgevoerd.

In juli nog paste de administratie van president Donald Trump één en ander aan in het protocol, waardoor slechts één dodelijk medicijn meer moest geïnjecteerd worden. Een rechter in Washington achtte dat strijdig met de wetgeving, maar in beroep werd het vonnis verworpen.