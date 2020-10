Horeca Vlaanderen wil tegen eind deze week duidelijkheid over concrete steun

Ministers David Clarinval (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) hebben met de getroffen sectoren een steunpakket afgesproken, om de opgelegde sluiting van één maand enigszins te compenseren. De concrete invulling moet nog gedefinieerd worden, vaststaat dat de voorziene 500 miljoen euro een investering is voor 2020, aldus Horeca Vlaanderen.

De federale minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en zijn liberale collega van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s David Clarinval hebben vanmorgen samengezeten met de getroffen sectoren mogelijke steunmaatregelen bespreken. Daarvoor werd vrijdagavond een ‘crisisenveloppe’ van 500 miljoen euro vrijgemaakt. De horecasector, traiteurs en nachtclubs zijn vertegenwoordigd, ook de vakbonden tekenden present.

Minister Clarinval maakte meteen duidelijk dat er verschillende maatregelen op tafel liggen om de sluitingsmaand te compenseren. Zo komt er onder meer een verlenging van het overbruggingskrediet, krijgen de sectoren een vrijstelling van drie maanden op de betaling aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de federale staat zal een deel van de eindejaarspremie op zich nemen wanneer voor de werknemers die op technische werkloosheid zijn gezet. Voor zelfstandigen die hun zaak niet sluiten, maar waar er wel een aanzienlijk verlies is, wordt het overbruggingsrecht verlengd.

‘Constructief’

Na afloop van de vergadering reageerde Horeca Vlaanderen voorzichtig positief. Ceo Matthias De Caluwe sprak van een ‘constructief overleg’. Tegen eind deze week hoopt Horeca Vlaanderen duidelijkheid te hebben over de gedetailleerde invulling van de steunmaatregelen.

‘De kwijtschelding van de RSZ en de participatie van de staat in de eindejaarspremie is belangrijk, want zo zorgen we dat er geen “cash out” is. De verdubbeling van het overbruggingsrecht als een vervangingsinkomen, geeft toch ook wat meer zuurstof. We bekijken wat dit in totaal oplevert en wat er nog meer nodig is’, aldus De Caluwe.

Meer nodig voor 2021

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de 500 miljoen euro die de federale regering wil vrijmaken, een investering is voor 2020. Naar 2021 wordt later nog gekeken, maar ‘dat er meer middelen nodig zullen zijn staat buiten kijf’, voegde De Caluwe eraan toe. ‘Het debat over 2021 openen we ook al. Zelfs als we terug opengaan is er nog steeds minder capaciteit.’

De Brussels Hotel Association (BHA), die vrijdag nog stevig aan de alarmbel trok over de situatie voor de hotels, is enigszins gerustgesteld na het overleg. Er is hoop dat de steunmaatregelen voor de horeca nu ook overgeschakeld worden naar hotels die de deuren kunnen sluiten. ‘Het is geen algemeen probleem, want in de Ardennen zijn hoteluitbaters bijvoorbeeld wel tevreden over de omzet. Ze beseffen dat het lokaal is en vooral gelinkt aan de steden. Een sluiting kan nu overwogen worden en dan worden de steunmaatregelen afgestemd op het verlies in omzet’, zei Yves Fonck, hoofd van BHA.

Moratorium op ontslagen

De vakbonden vroegen om een deel van de 500 miljoen euro te besteden aan de eindejaarspremie. ‘We willen een gelijkstelling voor de dagen waar er niet gewerkt is, maar we vragen ook een moratorium op de ontslagen, zodat er geen jobs sneuvelen. Iemand die niets meer kost, hoef je niet te ontslaan’, klonk het in een gezamenlijk schrijven. Het is nog niet duidelijk of die eis ingewilligd wordt.