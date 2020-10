Het hoeft niet altijd om katje Lee te gaan als we het hebben over Peru en katten. In Nazca, een regio bekend voor de vele geogliefen die je er kunt vinden, hebben onderhoudswerkers een enorme afbeelding van een kat ontdekt op een heuvelwand. Bekijk de dronebeelden van de duizenden jaar oude geoglief in bovenstaande video.