Ronde van Vlaanderen gestart: ‘Politie controleert streng op publiek langs parcours’

De Ronde van Vlaanderen is zondagvoormiddag in Antwerpen gestart aan een editie zonder publiek langs de weg. De politie gaat zondag extra patrouilles uitvoeren om mensen te verhinderen om naar het parcours van de Ronde van Vlaanderen af te zakken.

Antwerps burgemeester Bart De Wever gaf het startschot op het Steenplein in Antwerpen. Net als aan de aankomstsite was daar geen publiek toegelaten. Ook onderweg worden de toeschouwers geweerd op alle hellingen en kasseizones. De organisatie vraagt met aandrang de wedstrijd te volgen op televisie, radio of via livestream.

Oost-Vlaams provinciegouverneur Carina Van Cauter waarschuwt dat er extra politieteams onderweg zijn om te patrouilleren. ‘Er is zelfs een besluit uitgevaardigd die ervoor zorgt dat mensen correctioneel kunnen vervolgd worden’, zegt ze. ‘Er zijn patrouilles die controleren op de invalswegen en mensen die niet van de regio zijn en alsnog naar de wedstrijd willen gaan, kunnen onderscheppen’, zegt ze.

Zwart plastic

Zelfs wie toch op één van de traditionele publiekstrekkers raakt, zal van een kale reis terugkomen. ‘Bepaalde delen van het parcours zijn ook afgeschermd met zwart plastic zodat het zelfs geen zin heeft om komen, want je kan toch niks zien.’

Wie toch betrapt wordt riskeert niet alleen een boete, maar ook een correctionele vervolging, waarschuwt Van Cauter. ‘Ik heb daar zelf een besluit voor uitgevaardigd’, zegt ze.

Favorieten

Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) toppen het kransje van de topfavorieten voor de zege. Met Alberto Bettiol, Niki Terpstra en Alexander Kristoff kwamen er slechts drie oud-winnaars van de Ronde van Vlaanderen aan de start in Antwerpen. De aankomst is verwacht rond 16 uur.