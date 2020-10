Klimaatwetenschapper Valerie Trouet sleept Jan Wolkersprijs in de wacht

De Jan Wolkers Prijs 2020, de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek, gaat dit jaar naar ‘Wat bomen ons vertellen’ van Valerie Trouet. Onze landgenote legt in dat boek uit hoe we aan de hand van jaarringen van bomen de geschieden en de klimaatverandering kunnen bestuderen.

Aan de prijs hangt een geldbedrag van 5.000 vast. Na zeven Nederlandse winnaars gaat de prijs nu voor het eerst naar een Belgische. Ook Stefan Brijs was bij de vijf genomineerden, met het boek ‘Berichten uit de Vallei’.

‘Trouet is een kundig auteur die de lezer als een enthousiaste gids bij de hand neemt en met nieuwe ogen leert kijken’, klinkt het in het oordeel van de jury. ‘Die gids schuwt de eigen mening over een aantal hoogst actuele, zeer nijpende kwesties bepaald niet, en weet die vaardig en overtuigend onder woorden te brengen. Wie dat kan, met enkel de pen en het geschreven woord als instrument, is niet alleen een begaafd auteur, maar ook een groot verteller die de lauwerkrans met verve verdient.’

In een recensie van Wat bomen ons vertellen in De Standaard der Letteren kreeg Trouet lof voor de manier waarop ze technisch moeilijke zaken kon weergeven, en tegelijk een spanningsboog kon vormen. De zwaarste technische passage, waaraan zelfs een formule en grafieken te pas komen, dient het belangrijkste inzicht in dit boek: zelfs de meest extreme klimaatschommelingen uit het verleden lijken niet op wat de mensheid in gang heeft gezet door de koolstofcyclus in de atmosfeer te verstoren.