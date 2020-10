Staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach lijkt maat voor niets

In de regio Nagorno-Karabach is sinds middernacht lokale tijd een nieuw staakt-het-vuren van kracht. Maar Azerbeidzjan en Armenië beschuldigen elkaar er al binnen enkele uren van het bestand te schenden.

Beide strijdende partijen kondigden het bestand zaterdagavond aan. Maar amper een paar uur later zei de woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie, Shushan Stepanyan, dat ‘de vijand’ artilleriebeschietingen op het noorden heeft uitgevoerd tussen 0.04 en 2.45 uur lokale tijd. Ook zouden er raketten op het zuiden zijn afgevuurd tussen 2.20 en 2.45 uur.

Enkele uren laten beschuldigde het Azerische defensieministerie Armenië van ‘zware’ schendingen van het staakt-het-vuren. De stad Jabrayil en verschillende dorpen werden gebombardeerd door Armenië, klonk het. Azerbeidzjan ondernam na die bombardementen ‘vergeldingsmaatregelen’.

Sinds de gevechten in Nagorno-Karabach zijn hervat, zijn er al honderden doden gevallen. Na een eerste poging tot wapenstilstand, op aansturen van Moskou, escaleerde het conflict zaterdag opnieuw.

Azerbeidzjan zweerde dat het de dood van dertien burgers, onder wie kinderen, zou ‘wreken’. De burgers kwamen de vorige nacht om bij een nachtelijk bombardement op Gandja, de op een na grootste stad van het land. Ook raakten talrijke huizen verwoest bij de bombardementen en vielen er ruim 45 gewonden, aldus de procureur-generaal.

Azerbeidzjan heeft de afgelopen tijd meerdere plaatsen in Nagorno-Karabach veroverd in het conflict met Armenië over de betwiste regio. Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan. Armenië is christelijk.

Het gaat om een van de zogenaamde bevroren conflicten in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie, net als bijvoorbeeld de twist rond de de facto onafhankelijke gebieden Transnistrië, Zuid-Ossetië of Abchazië. Al sinds de jaren negentig strijden Armenië en Azerbeidzjan om de controle over Nagorno-Karabach.