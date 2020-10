Gestrande walvissen sterven in baai in Nieuw-Zeeland

Een groep van negentien walvissen is gestorven op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland nadat ze aangespoeld waren in een afgelegen baai. Zo’n 25 anderen werden gered.

Dat zeggen milieubeheerders. De inwoners van Colville Bay, een afgelegen baai op het Coromandel-schiereiland, ten oosten van de stad Auckland, hadden zaterdag veertig à zestig walvissen gespot die dichtbij de kust zwommen, in ondiep, troebel water. Ongeveer 25 van de dieren, vermoedelijk grienden, strandden er op modderplaten, maar konden zaterdagavond weer vlot gekregen worden.

Maar de grotere school splitste ‘s nachts op, zegt milieu-organisatie Project Jonah op Facebook. ‘Helaas splitsten negentien walvissen zich af van de school en strandden ze op een rotsachtige landtong. Die walvissen zijn gestorven.’

Het departement milieubeheer was ter plaatse en werkt met lokale bewoners en dierenartsen om de overblijvende dieren in het ogen te houden. Zij zwemmen nog rond in de baai.