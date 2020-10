Israël start officiële diplomatieke relaties op met Bahrein

Israël en Bahrein formaliseren zondag officieel de normalisering van hun diplomatieke relaties. Dat gebeurt tijdens een ceremonie in Manama, de hoofdstad van Bahrein.

Israël en Bahrein sloten midden september in Washington na Amerikaanse bemiddeling een overeenkomst om officieel diplomatieke banden aan te gaan. Die betrekkingen worden zondag tijdens een officiële ceremonie bekrachtigd en gaan dan dus ook van start, maakte een Israëlische functionaris bekend.

Een delegatie uit beide landen zal zondagavond een gezamenlijke verklaring ondertekenen in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daarna kunnen er in principe ambassades worden geopend in elkaars landen, aldus de functionaris.

Bahrein is nog maar het vierde Arabische land dat normale diplomatieke relaties aangaat met Israël, na Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Palestijnen, die een eigen onafhankelijke staat willen oprichten, veroordelen de overeenkomsten met Tel Aviv en spreken van een ‘mes in de rug’.