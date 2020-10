Warmere dagen op komst

Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien bij relatief frisse maxima tussen 8 en 13 graden. Midden volgende week wordt het gevoelig warmer, maar ook onstabieler, voorspelt het KMI.

Zondag wordt het bewolkt met slechts af en toe enkele schaarse opklaringen en hier en daar wat lichte regen of een bui. De maxima liggen tussen 8 graden op het Ardense plateau en 14 graden in Vlaanderen.

Zondagavond en -nacht kan er plaatselijk nog wat lichte neerslag vallen. Daarna wordt het droog met geleidelijk aan opklaringen vanuit het westen. Er is kans op mistvorming, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 2 en 6 graden.

Maandag begint met nevel, mist en lage wolkenvelden die in de loop van de voormiddag traag oplossen. Daarna wordt het gedeeltelijk bewolkt met soms hoge wolkensluiers. In het westen krijgen we wel brede opklaringen. De temperaturen liggen tussen 8 en 14 graden.

Dinsdag bereikt een storing ons land en verwachten we meer regen, vooral in de namiddag en avond. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden. In het westen van het land en op de Ardense hoogten kan het dan vrij krachtig gaan waaien.

Woensdag blijft het bewolkt met vooral in de voormiddag flink wat regen en een vrij krachtige tot krachtige wind. De temperaturen klimmen dan wel flink de hoogte in, met maxima tot 18 of zelfs 19 graden.

Donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met buien. Een donderslag is dan niet uitgesloten. De maxima bereiken opnieuw een aangename 17 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vrijdag blijft het wisselvallig met buien en temperaturen tot 16 graden. En ook zaterdag voorspelt het KMI veel bewolking en licht onstabiel weer met enkele buien bij maxima tot 15 graden.