Ruim 2.250 coronapatiënten in ziekenhuis

Er lagen zaterdag 2.255 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 381 op intensieve zorg. Dat blijkt zondagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden zaterdag 351 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, 207 werden ontslagen. Gemiddeld waren er de voorbije week gemiddeld 214,3 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, een stijging van 80 procent in vergelijking met een week eerder.

De jongste week waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, van 7 tot 14 oktober, waren er iedere dag gemiddeld 28 overlijdens na een coronabesmetting. Dat zijn er bijna 13 meer per dag dan de week ervoor.

Het aantal vastgestelde besmettingen in diezelfde periode bedroeg gemiddeld 7.399 per dag, een stijging van 88 procent tegenover de week ervoor. Ook het aantal tests steeg tot gemiddeld 50.991 per dag (+36 procent).

Geen nieuw dagrecord

De laatste dag waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, woensdag, waren er 9.579 nieuwe besmettingen. Dat is geen nieuw dagrecord: dinsdag zijn er voor het eerst meer dan 10.000 besmettingen bevestigd.

Wachten op impact maatregelen

Vrijdag werd een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om de crisis te beteugelen. De gevolgen daarvan zullen echter pas over ruim een week merkbaar zijn in de statistieken. De blijvende stijging is dan ook geen verrassing. Bij de toelichting van de maatregelen wees premier Alexander De Croo (Open VLD) er al op dat we de komende dagen nog een verdere toename van de cijfers zouden zien.