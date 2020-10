Ganna blaast iedereen weg in tweede tijdrit, Almeida steviger in het roze

Filippo Ganna heeft zaterdag ook de tweede tijdrit van de Giro gewonnen. Een beresterke Thomas De Gendt kwam twee seconden te kort voor een plaats op het podium. Joao Almeida staat nog steviger in het roze. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step smeerde - behalve Wilco Kelderman - alle andere concurrenten meer dan een minuut aan.

Kort:

Roze trui: João Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Giovanni Visconti

Jongerentrui: João Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna maakte zijn favorietenrol op het heuvelachtige parcours van 34,1 kilometer helemaal waar. Na het eerste klimmetje, de Muro di Cà del Poggio, was zijn voorsprong op de concurrentie nog beperkt, maar op de vlakkere stukken maakte de hardrijder van INEOS Grenadiers het verschil. De enige die binnen de minuut van Ganna kon blijven was ploegmakker en voormalig wereldkampioen Rohan Dennis. De Australiër gaf aan de streep uiteindelijk 26 seconden toe. Voor Ganna is het al zijn derde ritzege in deze Giro. Hij won ook de openingstijdrit en verraste in de vijfde etappe de klassementsrenners op weg naar Camigliatello Silano.

Van de topfavorieten deden de nummer één en twee van het klassement de beste zaak. Roze trui João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) hield meer dan stand. De Portugees zette een betere tijd neer dan al zijn concurrenten en bouwt een dag voor een lastige bergrit zijn voorsprong nog wat uit. Ook Wilco Kelderman staat wat steviger op de tweede plaats in het klassement. De Nederlander van Team Sunweb is op dit moment de enige die een beetje in het spoor van Almeida kan blijven. Hij volgt op 56 seconden van Almeida, alle andere favorieten hebben een achterstand van meer dan twee minuten.

Wat deden de Belgen?

Victor Campenaerts mocht een tijdje in de hot seat plaatsnemen, maar het was al snel duidelijk dat hij niet voor de prijzen zou rijden. De voormalig Europees kampioen tijdrijden was uiteindelijk meer dan twee minuten trager dan Filippo Ganna en eindigde twaalfde. De beste Belg was met voorsprong Thomas De Gendt. De hardrijder van Lotto-Soudal had op voorhand voorspeld dat hij - indien hij over superbenen beschikte - op het podium zou kunnen staan. De Gendt had duidelijk die superbenen, maar kwam uiteindelijk twee seconden te kort voor een plek op het podium. De rest van de Belgen eindigde niet in de top-vijftig.

Wie reed zich in de kijker?

Brandon McNulty deed een uitstekende zaak in de strijd voor de top-tien. De amper 22-jarige Amerikaan van UAE Team Emirates stond voor de start op de elfde plek, maar zette de derde tijd van alle deelnemers neer en steeg zo naar de vierde plek in het klassement.

Nog iets dat u moet weten?

Giulio Ciccone verscheen niet meer aan de start. De Italiaan is ziek, maar zijn team Trek-Segafredo benadrukt dat hij deze Giro telkens negatief testte op corona. De 25-jarige Ciccone, in de Tour van 2019 nog twee dagen geletruidrager en ook al tweemaal ritwinnaar in zijn Giro-verleden, leed begin september nog aan COVID-19. “Zijn fysieke conditie was toch goed genoeg om aan de Giro te beginnen, maar niet optimaal. De voorbije dagen waren nat en koud, en hebben hem aangetast”, meldt zijn team. Ziekenhuisbezoek zaterdagmorgen bevestigde dat het om bronchitis gaat, en niet om COVID-19. Vincenzo Nibali moet het zo met een belangrijke ploegmaat minder doen in zijn jacht op de eindzege in de Giro.

Rituitslag

1 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 42:40

2 Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) +26

3 Brandon McNulty (UAE Team Emirates) +1:09

4 Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) +1:11

5 Josef Cerný (CCC Team) +1:16

6 Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) +1:30

7 Tanel Kangert (EF Pro Cycling) +1:33

8 Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) +1:44

9 Wilco Kelderman (Team Sunweb) +1:47

10 Jan Tratnik(Bahrain - McLaren) +2:00