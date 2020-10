Buffalo’s verkeren na blamage tegen Cercle Brugge opnieuw in crisis

AA Gent kon op bezoek bij Cercle Brugge op geen enkel moment de partij controleren en slaagde er nooit in om een vervolg te breien aan de hoopgevende 5-1 zege tegen Beerschot. Het werd een 5-2-blamage die coach Dedecker alleen maar meer kopzorgen brengt.

Ook in dit wedstrijdverslag kunnen we niet om de gevolgen van de coronapandemie heen. De bezoekers lieten zaterdagmiddag Ngadeu in Gent, de Kameroense centrale verdediger onderging na thuiskomst van interlandverplichtingen drie coronatests. De eerste was negatief maar op woensdag testte hij ‘licht’ positief. Een ultieme test bleek opnieuw negatief en wellicht ging het dus om een ‘vals positief resultaat’ maar de Gentse technische staf nam geen risico’s en liet daarom de Noorse aanwinst Andreas Hanche-Olsen debuteren.

Anderzijds keerde Kums terug in het team en omdat Marreh het vertrouwen van De Decker bleef genieten, startte Dorsch op de bank. Bij de thuisploeg ontbrak linksachter Velkovski dan weer in de basiself nadat hij te laat terugkwam na de interlandbreak. In principe zou Biancone zijn plaats innemen maar coach Clement verraste en het was uiteindelijk Vitinho die van de rechterflank naar de linkerzijde verhuisde.

Het openingskwartier zorgde meteen voor vuurwerk want de thuisploeg ging vrank en vrij op zoek naar een doelpunt. En dat leverde al snel resultaat op: Hazard genoot teveel ruimte in de Gentse zestien, legde af tot bij Kanouté en die liet Bolat kansloos met een strak schot. De Buffalo’s waren duidelijk niet op de afspraak en mochten zich gelukkig prijzen dat Kanouté op aangeven van Musaba de bal nipt naast kopte.

Cercle profiteert

AA Gent herstelde echter gaandeweg het evenwicht en nadat Bukari nog nipt naast trapte, verstuurde Yaremchuk een prima voorzet die door Hanche-Olsen voorbij een verraste Didillon kopte. Heerlijk debuut voor de Noor die pas de overstap maakte van Stabaek naar Gent. De Buffalo’s gingen nu door op hun elan en Niangbo verscheen enkele keren in de buurt van de Brugse zestien maar besloot telkens te overhaast op doel.

En dat kwam Gent duur te staan: Vitinho werd in de Gentse zestien onderuitgehaald door Plastun en ref Verboomen wees meteen naar de stip. Hotic aarzelde niet en haalde de trekker over: Bolat geklopt en nieuwe achterstand voor het team van Wim De Decker. De Gentse oefenmeester zag zijn team opnieuw recht krabbelen maar vooral Yaremchuk bezondigde zich al te zeer aan al te opportunistisch gedrag. De Oekraïense spits negeerde tot driemaal toe een vrijstaande ploegmakker en liet zo evenveel keren na om zijn team nog voor de pauze opnieuw langszij te brengen.

Na de pauze leek Gent de partij resoluut in handen te nemen maar echt doelgevaar bleef lange tijd uit en toen Hotic bij een schaarse aanval van groen-zwart het op zijn heupen kreeg, was het meteen raak. De 25-jarige Sloveen bediende Hoggas die op de rand van de zestien met een stevige poeier uitpakte, Bolat kon de bal niet klemmen en in de rebound besloot Ugbo onhoudbaar voorbij de kansloze Gentse doelman.

Ondanks die snelle meevaller stokte de Gentse machine ook na de pauze al te vaak. Cercle-coach Clement koos met Coryn en Vanhoutte voor wat meer defensieve zekerheid maar toen Ugbo bij een hoekschop moederziel alleen stond, kon de Chelsea-huurling zonder moeite de bal in doel verwerken (4-2). En nog was de Gentse lijdensweg niet ten einde want op een nieuwe hoekschop knikte Marcelin de bal voorbij een stilaan wanhopige Bolat.

Vijf tegentreffers, dat was de ervaren doelman van de Buffalo’s al lang niet meer overkomen. Woensdag reist het team van De Decker af naar Tsjechië, daarbij zal hij niet alleen de Covic-statistieken vrezen. Deze nieuwe opdoffer zorgt ervoor dat Gent opnieuw onder hoogspanning staat. Een Europese uitschuiver zou wel eens voor ‘niveau vier’ kunnen zorgen in de Ghelamco Arena.

Ontketende Ugbo

De opdracht van Gent leek nu wel heel moeilijk te worden, De Decker bracht met Dorsch en Bezus dan ook een portie voetballend vermogen tussen de lijnen en toen Bukari zijn turbo aanzette, kon de lokale defensie niet volgen: Marcelin verkocht de Ghanees een lichte por en Verboomen wees opnieuw naar de stip. Yaremchuk maakte zijn missers van voor de rust (half) goed en tekende van op de stip de aansluitingstreffer aan.