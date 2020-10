‘Ageless Love’ van Delphine van Saksen-Coburg onthuld in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is zaterdag de sculptuur ‘Ageless Love’ van Delphine van Saksen-Coburg onthuld. Het was het eerste publieke optreden van de prinses van België sinds ze haar nieuwe titel kreeg. ‘Maar ik blijf wie ik ben.’

Aan het Gerdapark in Sint-Niklaas werd zaterdag een monumentaal kunstwerk onthuld. Het werk is van de hand van Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België, tot voor kort bekend als Delphine Boël. Het werk is uitgevoerd in staal en dat is symbolisch, legt de kunstenares uit. ‘Het is hard om te breken, net als de liefde. En net als de liefde, veroudert het ook mooi, het krijgt een mooie patine, net als de mens rimpels krijgt.’

Volgens Dirk Van Den Broeck van ‘Kunst in de Stad’ brengt het sculptuur ‘een liefdevolle boodschap voor kwetsbare mensen, zorgverleners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en buurtbewoners’. ‘Het is het juiste beeld, op de juiste plaats.’

Op vragen over de recente toenadering tot de koninklijke familie, antwoordde Delphine van Saksen-Coburg ontwijkend. Dat haar biologische vader, koning Albert II, haar het beste wenste, had ze wel gelezen, zei ze. De ontmoeting met haar broer koning Filip noemde ze hartverwarmend. ‘Beetje bij beetje voel ik mij aanvaard’, gaf ze nog mee. ‘Ik voel me geliefd en het gaat de goede richting uit. Ik hoop op meer.’

De kunstenares benadrukte wel dat ze ‘altijd Delphine zal blijven.’ ‘Mijn ziel blijft een artiest. Ik blijf Delphine.’