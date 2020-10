‘Mijn vrienden in China willen niet naar het buitenland reizen. Ze zijn bang van het virus.’

Europa landen nemen drastische maatregelen om de tweede coronagolf af te remmen. Ook in China zijn er sinds het prille begin in Wuhan nieuwe uitbraken geweest. Testen en soms een lokale lockdown zijn de Chinese middelen. Maar China lijkt opnieuw in een precoronatijdperk te leven. ‘Het masker wordt enkel nog voor de show gedragen.’

Terwijl Europa stilaan opnieuw op slot gaat, gaat China terug naar hoe het was voor het virus. ‘Alles is hetzelfde als voordien’, vertelt de Britse Charlotte Hawker via FaceTime. ‘Het enige verschil is ...