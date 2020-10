Dader van moord op Franse leraar was erkende vluchteling van 18

De 18-jarige man van Tsjetjeens-Russische komaf die vrijdag een Franse leraar onthoofdde nabij Parijs, bevond zich legaal in Frankrijk. Abdoullakh Abouyezidovitch A. had het statuut van erkende vluchteling. Dat heeft de Franse antiterrorismeprocureur zaterdag bekendgemaakt.

De man werd op 12 maart 2002 geboren in de Russische hoofdstad Moskou. Op 4 maart van dit jaar kreeg hij een verblijfsvergunning in Frankrijk, die geldig was tot maart 2030. De Rus van Tsjetjseense origine had het statuut van vluchteling, verklaarde procureur Jean-François Ricard tijdens een persconferentie.

‘De man was niet bekend bij de inlichtingendiensten’, maar zoals reeds bekendraakte was hij wel bij de politie gekend voor criminele feiten, maar had hij geen strafblad. Hij stond niet bekend als een geradicaliseerde moslim.

De 18-jarige werd na zijn daad doodgeschoten door de politie. Hij woonde in Evreux, in Normandië. De feiten speelden zich af nabij het college van Conflans-Sainte-Honorine, waar het slachtoffer lesgaf.

De procureur verduidelijkte niet of de dader les volgde aan de bewuste school. Voorts voegde de magistraat toe dat de opeising via Twitter, vlak na de feiten, gebeurde door de dader. In de tweet sprak hij van de profeet Mohammed. Het onderzoek toonde aan dat de bewuste account van de dader was. Speurders vonden de tekst van de opeising alsook de geposte foto van het slachtoffer op de gsm van de dader.

Cartoons Mohammed

De leraar was op weg naar huis, toen de dader, gewapend met een mes en een airsoftgeweer, hem overviel. Het slachtoffer had verschillende verwondingen aan het bovenlichaam en hoofd en werd onthoofd teruggevonden. Nabij de plaats van de misdaad werd een bebloed mes teruggevonden.

Volgens het openbaar ministerie waren de man en de school eerder al bedreigd omdat het slachtoffer begin deze maand tijdens een les rond vrije meningsuiting cartoons van de profeet Mohammed getoond had. Een vader van een leerling had dat aangeklaagd op de sociale media.

Negen mensen zijn intussen opgepakt. Het gaat zowel om familieleden als de ouders van een leerling.

De dader stormde vlak voor zijn dood op de politie af en schoot vijfmaal op hen. Drie agenten schoten terug, waarna de man nog probeerde recht te staan om de agenten met een ander mes aan te vallen. Nadien kwam hij om het leven, hij liep negen kogelwonden op.

De Russische ambassade wijst erop dat de dader sinds 2008 geen enkele band meer heeft met zijn geboorteland en er voor de misdaad dus geen enkele band meer is met Rusland. Waar hij geboren is, is niet van belang, zo klinkt het, maar wel waar, wanneer en hoe hij bekeerd is tot een ‘terroristische ideologie die Rusland op alle vlakken veroordeelt’.